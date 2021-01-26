Игорь Суркис высоко оценил помощника главного тренера сборной Украины.

Почетный президент киевского "Динамо" Игорь Суркис назвал сильнейшего футболиста киевлян в эпоху своего президентства.

Об этом стало известно из его интервью для канала "В гостях у Гордона".

"По долголетию это конечно Саша Шовковский. Верой-правдой служил, никогда не стонал, не ныл. Он настоящий патриот клуба", - считает президент столичного клуба.

"Не имеет значения, где он сейчас работает - реально он. Саша столько лет вратарь, такие годы у него были, что его кто-то хотел себе. Но я говорю честно, что предложений у меня не было по нему. Возможно, причина то, что все думали, что это будет дорогостоящий трансфер", - продолжил мысль относительно Шовковского Суркис.

"Дальше по игрокам. Конечно хочу еще отметить покойного Валю Белькевича. Наслаждался его игрой. Из таких ребят еще Юра Калитвинцев. Косовский Виталик с его бешеной скоростью. Пара центральных защитников Ващук-Головко. Каха Каладзе", - продолжил перечень своих фаворитов Суркис.

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Напомним, Шовковский защищал ворота "Динамо" с 1993 по 2016 год. Сейчас Александр является помощником главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

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Автор: Будрин Артем