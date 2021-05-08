"Реал", "Барселона" и "Ювентус" хотят наладить диалог с УЕФА и ФИФА.

"Реал" Мадрид, "Барселона" и "Ювентус", которые не вышли из Суперлиги, сделали совместное заявление в ответ на заявление УЕФА о мерах в отношении клубов из данного футбольного проекта.

Оно опубликовано на официальном сайте "Реала".

В заявлении отмечается, что клубы-основатели Суперлиги "продолжают получать неприемлемые угрозы, давление и оскорбления от третьих лиц, которые направлены на то, чтобы заставить нас отказаться от Суперлиги".

Подчеркивается, что 12 клубов создали Суперлигу "с огромным уважением к существующим футбольным структурам и экосистеме", а реформа необходима чтобы "внести финансовую стабильность во всю европейскую футбольную систему, которая находится под влиянием глубокого кризиса".

"Свидетельством этого является объявленное обязательство установить ежегодные солидарные выплаты для европейских клубов, которые в несколько раз выше тех сумм, что перечисляет клубам УЕФА. Мы брали на себя обязательство укрепить правила финансовой устойчивости путем создания четкой, прозрачной и эффективной системы контроля, проверенной экспертами", - говорится в заявлении.

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"Реал", "Барселона" и "Ювентус" подчеркнули, что клубы-основатели соглашались с тем, что Суперлига будет проводиться только, если она будет признана УЕФА или ФИФА и будет совместима с участием клубов-учредителей во внутренних турнирах, но, несмотря на это, ФИФА и УЕФА отказались идти на контакт.

По словам основателей, Суперлига "была уникальной возможностью предложить фанатам со всего мира лучшее шоу из возможных и увеличить интерес к футболу, который не следует воспринимать как должное, учитывая тенденции нового поколения". А также одной из ее целей было выведение женского футбола на мировой уровень.

Организаторы Суперлиги подчеркнули, что не планируют отказываться от своих планов:

"Мы полностью осознаем, как по-разному на инициативу по созданию Суперлиги отреагировали по всему миру и, следовательно, думаем о необходимости разобраться в причинах такой реакции. Мы готовы пересмотреть предложенный подход по мере необходимости. Однако мы были бы крайне безответственны, если бы, осознавая потребности и системный кризис в футболе, который привел нас к основанию Суперлиги, мы отказались от миссии, позволяющей дать эффективные и устойчивые ответы на вопросы, угрожающие футбольной индустрии", - подчеркнули клубы.

Также клубы отреагировали на меры, принятые УЕФА:

"Мы с сожалением отмечаем, что наши друзья и партнеры-основатели проекта Суперлиги оказались в таком противоречивом положении, подписав ряд обязательств перед УЕФА. Они действуют непоследовательно".

"Однако материальные проблемы, которые привели к тому, что 12 клубов-основателей объявили о создании Суперлиги, не исчезли, и мы вновь заявляем, что обязаны действовать ответственно и настойчиво добиваться адекватных решений, несмотря на неприемлемое и продолжающееся давление и угрозы, поступающие от УЕФА", - подытожили в Суперлиге, призвав УЕФА и ФИФА к диалогу.

Суперлига: провал проекта

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Автор: Антон Дударь