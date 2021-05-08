"Реал" Мадрид, "Барселона" и "Ювентус", которые не вышли из Суперлиги, сделали совместное заявление в ответ на заявление УЕФА о мерах в отношении клубов из данного футбольного проекта.
Оно опубликовано на официальном сайте "Реала".
В заявлении отмечается, что клубы-основатели Суперлиги "продолжают получать неприемлемые угрозы, давление и оскорбления от третьих лиц, которые направлены на то, чтобы заставить нас отказаться от Суперлиги".
Подчеркивается, что 12 клубов создали Суперлигу "с огромным уважением к существующим футбольным структурам и экосистеме", а реформа необходима чтобы "внести финансовую стабильность во всю европейскую футбольную систему, которая находится под влиянием глубокого кризиса".
"Свидетельством этого является объявленное обязательство установить ежегодные солидарные выплаты для европейских клубов, которые в несколько раз выше тех сумм, что перечисляет клубам УЕФА. Мы брали на себя обязательство укрепить правила финансовой устойчивости путем создания четкой, прозрачной и эффективной системы контроля, проверенной экспертами", - говорится в заявлении.
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"Реал", "Барселона" и "Ювентус" подчеркнули, что клубы-основатели соглашались с тем, что Суперлига будет проводиться только, если она будет признана УЕФА или ФИФА и будет совместима с участием клубов-учредителей во внутренних турнирах, но, несмотря на это, ФИФА и УЕФА отказались идти на контакт.
По словам основателей, Суперлига "была уникальной возможностью предложить фанатам со всего мира лучшее шоу из возможных и увеличить интерес к футболу, который не следует воспринимать как должное, учитывая тенденции нового поколения". А также одной из ее целей было выведение женского футбола на мировой уровень.
Организаторы Суперлиги подчеркнули, что не планируют отказываться от своих планов:
"Мы полностью осознаем, как по-разному на инициативу по созданию Суперлиги отреагировали по всему миру и, следовательно, думаем о необходимости разобраться в причинах такой реакции. Мы готовы пересмотреть предложенный подход по мере необходимости.
Однако мы были бы крайне безответственны, если бы, осознавая потребности и системный кризис в футболе, который привел нас к основанию Суперлиги, мы отказались от миссии, позволяющей дать эффективные и устойчивые ответы на вопросы, угрожающие футбольной индустрии", - подчеркнули клубы.
Также клубы отреагировали на меры, принятые УЕФА:
"Мы с сожалением отмечаем, что наши друзья и партнеры-основатели проекта Суперлиги оказались в таком противоречивом положении, подписав ряд обязательств перед УЕФА. Они действуют непоследовательно".
"Однако материальные проблемы, которые привели к тому, что 12 клубов-основателей объявили о создании Суперлиги, не исчезли, и мы вновь заявляем, что обязаны действовать ответственно и настойчиво добиваться адекватных решений, несмотря на неприемлемое и продолжающееся давление и угрозы, поступающие от УЕФА", - подытожили в Суперлиге, призвав УЕФА и ФИФА к диалогу.
Суперлига: провал проекта
- 19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер". В то же время "Бавария", "Боруссия" Д и ПСЖ отказались от участия.
- Было заявлено, что турнир начнется в августе и в нем сыграют 20 клубов (15 клубов-основателей и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне). В формате турнира предусматривались групповой этап и матчи навылет. Каждый участник Суперлиги должен был получить 350 миллионов евро.
- Главой Суперлиги был избран президент "Реала" Флорентино Перес.
- УЕФА сразу пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги. Затем УЕФА заявил, что не позволит футболистам из Суперлиги играть за сборные, а Александер Чеферин подчеркнул, что "идея Суперлиги - это плевок в лицо всем любителям футбола".
- Создание Суперлиги вызвало массовые протесты среди футбольных болельщиков - как в сети, так и возле стадионов. Также создание турнира осудили многие футболисты и футбольные клубы.
- В итоге к утру 21 апреля все английские клубы объявили о том, что выходят из Суперлиги, а организаторы заявили, что проект поставлен на паузу.
- Впоследствии мадридский "Атлетико", а также итальянские "Интер" и "Милан" решили эвакуироваться из Суперлиги.
- По неофициальной информации, "Реал", "Барселона" и "Ювентус" могут быть отстранены от участия в турнирах УЕФА на два года.
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