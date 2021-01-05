Авторитетное французское издание L’Equipe составило символическую сборную по итогам 2020 года.
Об этом сообщает Twitter L’Equipe.
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В сборную года не был включен звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси.
Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария")
Защитники: Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль")
Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Бавария" / "Ливерпуль"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"),
Нападающие: Неймар (ПСЖ), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария")
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