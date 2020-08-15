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Уже судил игры дончан: матч Шахтера с Интером обслужит опытный польский рефери

18:15, 15 августа 2020
Футбол
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Шимон Марчиняк в прошлом уже работал на двух матчах Шахтера / фото uefa.com

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Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Помогать ему на линиях будут поляки Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвертый рефери - шотландец Уильям Коллам. Арбитром VAR будет еще один поляк Павел Гиль.

39-летний Марчиняк имеет большой опыт работы на матчах украинских команд. Он работал на полуфинале Лиги Европы-2015/16 между "Шахтером" и "Севильей" (2:2), а также на поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2014/15 "Шахтер" - "Рапид" (2:2).

Также поляк судил матчи киевского "Динамо", "Днепра", "Карпат" и сборной Украины.

Интер - Шахтер: перед матчем

  • Полуфинал Лиги Европы между "Интером" и "Шахтером" пройдет в формате одного матча в Дюссельдорфе. Встреча запланирована на 17 августа.
  • В 1/4 финала "Шахтер" разгромил "Базель" со счетом 4:1, а "Интер" прошел "Байер" (2:1).
  • В полуфинале Лиги Европы/Кубка УЕФА "Шахтер" сыграет в третий раз в истории и может выйти в свой второй финал.
  • Букмекеры считают "Интер" фаворитом предстоящего матча.

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Автор: Данил Слесь

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