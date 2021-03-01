В раздевалке донецкого клуба в последнее время, похоже, не лучший микроклимат.

В перерыве ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Маккаби" в раздевалке "горняков" произошел конфликт между Луишем Каштру и Марлосом.

Об этом сообщает "ТаТоТаке" на YouTube.

Как сообщил ведущий программы Андрей Сенькив, по слухам, Каштру выразил свое недовольство действиями Марлоса, украинский бразилец ответил, после чего разгорелся конфликт, и Каштру не выпустил игрока на второй тайм.

Читайте такжеУполномоченный по защите государственного языка Украины усмотрел нарушения на пресс-конференции ШахтераТакже журналист сообщил, что в команде было еще несколько конфликтных моментов, связанных с Тайсоном и Жуниором Мораесом.

Отметим, что ранее бывший футболист "Шахтера" Александр Сопко заявил сайту Footboom, что четыре игрока "горняков" не выполняют установки тренера:

"У "Шахтера" есть системная проблема. У тренерского штаба команды появился конкурент - другой тренерский штаб, который выходит на поле и ставит там игру так, как он видит. Это Тайсон, Марлос, Алан Патрик и примкнувший к ним Жуниор Мораес. Они в последнее время установки главного тренера то ли трактуют по-своему, то ли вообще не принимают во внимание, и начинают играть в футбол, который им кажется ближе, интереснее, правильнее. Это проблема, которую Каштру видит и на которую он отреагирует в ближайшее время, наведет порядок".

"Шахтер": последние новости

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Автор: Антон Дударь