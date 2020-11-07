Наставник "Днепра-1" Игор Йовичевич вступил в перепалку с нападающим "Колоса" Евгением Селезневым.

После матча 9-го тура Украинской Премьер-лиги между главным тренером "Днепра-1" Игором Йовичевичем и форвардом "Колоса" Евгением Селезневым произошел конфликт.

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Об этом стало известно порталу Tribuna.com.

Футболист и тренер встретились в подтрибунном помещении "Днепр-Арены", где начали выяснять отношения. Йовичевич попросил Селезнева отвечать ему на украинском языке. Нападающий парировал это тем, что хорватский тренер не имеет права рассказывать, как ему разговаривать в своей стране.

Конфликт на этом был завершен с помощью работников стадиона.

Игор Йовичевич ранее работал в львовских "Карпатах" и свободно общается на украинском.

Стоит отметить, что после замены во время поединка Селезнев обращался к кому-то в пресс-ложе: "Ты факи мне тыкал, идем".

"Колос" одержал победу со счетом 2:0, а Селезнев реализовал пенальти.

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Поединки 9-го тура УПЛ проходят с 6 по 8 ноября: где смотреть матчи по ТВ.

В центральном матче тура "Динамо" будет принимать "Шахтер". Встреча грандов украинского футбола пройдет 8 ноября.

В тройку лидеров УПЛ после восьми туров входят "Динамо" (20 очков), "Шахтер" (16) и "Ворскла" (15).

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Автор: Данил Слесь