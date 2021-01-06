Возглавил список нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.

Исследовательский центр CIES Football Observatory представил свежий рейтинг самых дорогих футболистов современности из пяти ведущих европейских чемпионатов.

Он опубликован на сайте CIES.

Возглавил рейтинг нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд. Его трансферная стоимость оценивается в 165,6 миллиона евро.

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В тройку самых дорогих игроков также вошли форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд (152 миллиона) и защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд (151,6 миллиона).

Лидер предыдущего рейтинга Килиан Мбаппе из ПСЖ опустился на пятое место. Очевидно, это связано с тем, что контракт форварда с парижанами истекает уже через полтора года, что отражается на трансферной стоимости.

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в топ-100. Его стоимость оценивается в 47 миллионов, он занял 131-е место. У Лионеля Месси из "Барселоны", который летом станет свободным агентом - 97-е место (54 миллиона).

Топ-10 самых дорогих футболистов мира

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Автор: Антон Дударь