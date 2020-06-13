Реал показал, как проходит реконструкция легендарного стадиона Сантьяго Бернабеу (видео)

Мадридский клуб опубликовал эксклюзивные кадры реконструкции арены.

Мадридский "Реал", пользуясь паузой в сезоне, которая была вызвана пандемией коронавируса, ускоренными темпами проводит реконструкцию своего легендарного стадиона - "Сантьяго Бернабеу".

В YouTube "Реал" опубликовал ролик с эксклюзивными кадрами того, как проходит реконструкция арены.

В ходе реконструкции, в частности, планируется установить на стадионе видеоэкран, который может вращаться на 360 градусов, и выдвижную крышу. Возле стадиона появятся новая пешеходная зона и парковка.

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Завершить реконструкцию планируется в октябре 2020 года.

"Сантьяго Бернабеу" был построен в 1947 году. Ранее арена реконструировалась уже дважды - 1982 году и 2001-м.

Отметим, что после возобновления сезона домашние матчи в чемпионате "Реал" будет проводить на стадионе имени Альфредо ди Стефано, который расположен в тренировочном центре "сливочных".

Первый матч после возобновления сезона "Реал" проведет 14 июня - "сливочные" будут принимать "Эйбар".

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