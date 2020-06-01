цей матеріал доступний українською

Матч можно смотреть с балкона: нидерландский клуб построит уникальный футбольный стадион с квартирами (фото)

19:55, 01 июня 2020
Футбол
172 0
В углах стадиона возведут жилые дома / фото fumsmagazin.de

Читайте такжеТам зажигал Шевченко: в Италии разрешили снести легендарный стадион

Об этом сообщает Fumsmagazin.

Арена будет вмещать 6,5 тысяч зрителей, но ее главное отличие будет находиться за пределами поля и трибун. В углах стадиона возведут четыре дома на 400 апартаментов, которые будут продаваться для проживания всем желающим.

Отмечается, что городской совет Роттердама уже рассмотрел проект и предварительно одобрил его реализацию.

Нынешняя арена "Эксельсиора" рассчитана на 4400 зрителей.

fumsmagazin.de
fumsmagazin.de

Как сообщал УНИАН, чемпионат Нидерландов был остановлен без определения чемпиона из-за пандемии коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter