Матч можно смотреть с балкона: нидерландский клуб построит уникальный футбольный стадион с квартирами (фото)
19:55, 01 июня 2020Футбол
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Арена будет включать в себя жилые дома.
В углах стадиона возведут жилые дома / фото fumsmagazin.de
Клуб "Эксельсиор", выступающий в чемпионате Нидерландов, представил проект уникального стадиона.
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Об этом сообщает Fumsmagazin.
Арена будет вмещать 6,5 тысяч зрителей, но ее главное отличие будет находиться за пределами поля и трибун. В углах стадиона возведут четыре дома на 400 апартаментов, которые будут продаваться для проживания всем желающим.
Отмечается, что городской совет Роттердама уже рассмотрел проект и предварительно одобрил его реализацию.
Нынешняя арена "Эксельсиора" рассчитана на 4400 зрителей.
fumsmagazin.de
fumsmagazin.de
Как сообщал УНИАН, чемпионат Нидерландов был остановлен без определения чемпиона из-за пандемии коронавируса.
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