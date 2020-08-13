РБ Лейпциг - Атлетико: онлайн матча Лиги чемпионов

В противостоянии "РБ Лейпциг" и "Атлетико" определился второй полуфиналист ЛЧ.

13 августа на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне прошел матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "РБ Лейпциг" и "Атлетико".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча РБ Лейпциг - Атлетико.

Судьба путевки в полуфинал решилась по итогам одного матча. Эта встреча, как и другие поединки "Финала восьми" ЛЧ, прошла при пустых трибунах.

В полуфинал сенсационно прошел "РБ Лейпциг".

Лига чемпионов, Финал восьми, 1/4 финала

РБ Лейпциг - Атлетико - 2:1

Голы: Дани Ольмо, 50, Адамс, 88 - Жоау Фелиш, 71 (с пенальти)

РБ Лейпциг: Гулачи, Анхелиньо, Упамекано, Клостерман, Хальстенберг, Лаймер (Адамс, 72), Кампль, Забитцер (Мукиеле, 90+2), Дани Ольмо (Шик, 83), Нкунку (Айдара, 83), Поульсен

Атлетико: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Коке (Фелипе, 90+2), Сауль, Эррера (Жоау Фелиш, 58), Карраско, Маркос Льоренте, Диего Коста (Мората, 72)

Онлайн-трансляция

На предыдущей стадии турнира "РБ Лейпциг" дважды обыграл "Тоттенхэм" (1:0 и 3:0). "Атлетико" удалось выбить из борьбы прошлогоднего победителя Лиги чемпионов "Ливерпуль" (1:0 и 3:2).

Уже известно, что в полуфинале победитель матча "РБ Лейпциг" - "Атлетико" встретится с ПСЖ.

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Автор: Антон Дударь