Матч ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" был прерван 8 декабря из-за расизма.

Стали известны новые подробности скандала в матче 6-го тура Лиги чемпионов между ПСЖ и "Истанбулом".

Матч был прерван на 14-й минуте из-за высказывания одного из арбитров в адрес тренера турецкого клуба Пьера Вебо - судья употребил выражение "черный парень". После конфликта футболисты "Истанбула" покинули поле, отказавшись продолжать встречу.

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Румынский журналист Эмануэль Рошу в Twitter со ссылкой на свои источники сообщил, что, начиная со второй минуты матча, Вебо называл бригаду арбитров из Румынии "цыганами".

Также он уточнил, что слово "negru" (с румынского - "черный") использовал не судья Себастьян Кольцеску, как предполагалось ранее, а другой арбитр Октавиан Совре.

ПСЖ - "Истанбул": что нужно знать

Матч 6-го тура ЛЧ будет доигран сегодня, 9 декабря. Встреча начнется с 14-й минуты. Начало - в 19.55.

9 декабря на матче будет работать другая бригада арбитров. На доигровку команды выйдут в одинаковых майках, а на стадионе будет баннер "Нет расизму".

Судья матча ПСЖ - "Истанбул" может быть отстранен на 10 дней.

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Автор: Антон Дударь