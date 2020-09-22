Курьезный эпизод произошел во время тренировки бразильских футболисток.

Тренировочный процесс женской сборной Бразилии по футболу прервал попугай, который вылетел на поле.

Попугай породы ара решил сесть на голову футболистке Бруну во время двустороннего матча. 34-летняя защитница прикрыла рукой глаза, так как эта птица считается довольно опасной и может метко клюнуть, если почувствует опасность.

Один из членов персонала сборной взял мяч и с его помощью сумел снять желто-синюю птицу с головы Бруну. Попугай тут же улетел "осваивать" ближайшие ворота. Позже тренировочный матч удалось возобновить.

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Автор: Данил Слесь