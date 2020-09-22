Попугай не травмировал футболистку / фото globo.com

Попугай породы ара решил сесть на голову футболистке Бруну во время двустороннего матча. 34-летняя защитница прикрыла рукой глаза, так как эта птица считается довольно опасной и может метко клюнуть, если почувствует опасность.

Один из членов персонала сборной взял мяч и с его помощью сумел снять желто-синюю птицу с головы Бруну. Попугай тут же улетел "осваивать" ближайшие ворота. Позже тренировочный матч удалось возобновить.

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Автор: Данил Слесь