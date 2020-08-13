Кто вышел в УПЛ: определились победитель и призеры Первой лиги Украины

В Первой лиге состоялись матчи заключительного тура.

13 августа состоялись матчи 30-го тура Первой лиги Украины. По их итогам стали известны три команды, которые повысятся в классе.

В сезоне 2020-2021 в Украинской Премьер-лиге сыграют "Минай", "Рух" и "Ингулец".

Перед заключительным туром на три путевки в УПЛ претендовали сразу пять команд, но "Агробизнес" и "Волынь" остались в Первой лиге.

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Победителем Первой лиги стал закарпатский "Минай". В заключительном туре подопечные Василия Кобина обыграли "Волынь" со счетом 1:0.

"Минай" набрал 62 очка и опередил "Рух". Клуб из Львова в последнем туре разгромил "Авангард" (4:0). "Рух" сыграл в чемпионате на один матч меньше, однако команде присудят победу над запорожским "Металлургом", который ранее не явился на игру. Таким образом, у львовян будет 61 очко и они расположатся на итоговой второй позиции.

Бронзовым призером Первой лиги стал "Ингулец". Команда из Петрово в 30-м туре сыграла вничью с "Балканами" (1:1), набрала 60 очков и опередила "Агробизнес" за счет преимущества в личных встречах.

УАФ на своем официальном сайте уже подтвердила, что "Минай", "Ингулец" и "Рух" отвечают требованиям аттестации УПЛ.

Первая лига. Топ-5 после 30-го тура

1. "Минай" - 62 очка

2. "Рух" - 61 очко

3. "Ингулец" - 60 очков

4. "Агробизнес" - 60 очков

5. "Волынь" - 57 очков

УПЛ 2020-2021: что нужно знать

С нового сезона Украинская Премьер-лига расширена до 14 участников. Команды сыграют друг против друга в два круга.

Полностью список участников следующего сезона выглядит следующим образом: "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна", "Александрия", "Колос", "Днепр-1", "Мариуполь", "Олимпик", "Ворскла", "Львов", "Минай", "Рух", "Ингулец".

Уже утвержден календарь первого круга УПЛ в сезоне 2020-2021.

Также УАФ утвердила даты и регламент нового сезона в УПЛ. Чемпионат стартует 22 августа, а завершится 15 мая.

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Автор: Антон Дударь