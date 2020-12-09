Появилось расписание матчей сборной Украины в группе D квалификации ЧМ-2022.
Сборная Украины начнет отбор к чемпионату мира-2022 в марте 2021 года.
Команде Андрея Шевченко предстоит сыграть по два матча против Франции, Финляндии, Казахстана и Боснии.
Отбор начнется поединком против Франции на выезде, а завершится двумя играми с Боснией и Герцеговиной.
Читайте такжеСборная Катара будет участвовать в европейском отборе на ЧМ-2022 - СМИ
Календарь матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2022
24-е марта. 1-й тур
Франция - Украина
28-е марта. 2-й тур
Украина - Финляндия
31-е марта. 3-й тур
Украина - Казахстан
1-е сентября. 4-й тур
Казахстан - Украина
4-е сентября. 5-й тур
Украина - Франция
9-е октября. 6-й тур
Финляндия - Украина
12-е октября. 7-й тур
Украина - Босния и Герцеговина
16-е ноября. 8-й тур
Босния и Герцеговина - Украина
Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- По итогам жеребьевки сборная Украины сыграет с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.
- При жеребьевке УЕФА разводил сборные Украины и России, Косово и России, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, Испании и Гибралтара, а также Армении и Азербайджана.
- Также в одну группу не могли попасть больше двух команд из так называемого "зимнего пула" (Исландия, Фарерские острова, Украина, Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Норвегия, Россия)
- Матчи группового этапа квалификации пройдут с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Матчи плей-офф запланированы на март 2022 года.
- Всего от Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. Напрямую на чемпионат мира пробьются 10 победителей групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из общего рейтинга Лиги наций 2020-2021 попадут в плей-офф. В стыковых матчах 12 сборных разыграют еще 3 путевки.
- Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram