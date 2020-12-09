Все встречи квалификации пройдут в 2021 году.

Появилось расписание матчей сборной Украины в группе D квалификации ЧМ-2022.

Сборная Украины начнет отбор к чемпионату мира-2022 в марте 2021 года.

Команде Андрея Шевченко предстоит сыграть по два матча против Франции, Финляндии, Казахстана и Боснии.

Отбор начнется поединком против Франции на выезде, а завершится двумя играми с Боснией и Герцеговиной.

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Календарь матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2022

24-е марта. 1-й тур

Франция - Украина

28-е марта. 2-й тур

Украина - Финляндия

31-е марта. 3-й тур

Украина - Казахстан

1-е сентября. 4-й тур

Казахстан - Украина

4-е сентября. 5-й тур

Украина - Франция

9-е октября. 6-й тур

Финляндия - Украина

12-е октября. 7-й тур

Украина - Босния и Герцеговина

16-е ноября. 8-й тур

Босния и Герцеговина - Украина

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

По итогам жеребьевки сборная Украины сыграет с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

При жеребьевке УЕФА разводил сборные Украины и России, Косово и России, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, Испании и Гибралтара, а также Армении и Азербайджана.

Также в одну группу не могли попасть больше двух команд из так называемого "зимнего пула" (Исландия, Фарерские острова, Украина, Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Норвегия, Россия)

Матчи группового этапа квалификации пройдут с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Матчи плей-офф запланированы на март 2022 года.

Всего от Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. Напрямую на чемпионат мира пробьются 10 победителей групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из общего рейтинга Лиги наций 2020-2021 попадут в плей-офф. В стыковых матчах 12 сборных разыграют еще 3 путевки.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Автор: Олег Давыгора