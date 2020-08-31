Бразильский нападающий решил остаться в клубе на следующий сезон.

Нападающий французского ПСЖ Неймар заявил о решении продолжить выступления за парижан.

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Футболиста цитирует paristeam.fr.

"Я остаюсь в ПСЖ на следующий сезон. Остается главная и самая амбициозная цель - вернуться в финал Лиги чемпионов, но на этот раз выиграть его. Меня вдохновляет идея войти в историю клуба, выигрывать титулы в сложных матчах. Я хочу оставить свое имя в истории команды. Меня не волнуют индивидуальные награды. Только большие коллективные цели. Одна из них - выиграть Лигу чемпионов с одноклубниками", - заявил Неймар.

28-летний бразилец признался, что у него был сложный период во Франции, но все уже позади:

"С самого первого дня я отдавал все ПСЖ. Прошлым летом у меня был сложный период, но я не разочаровался в проекте. Я знал, с чем придется столкнуться. Мысленно готовил себя к тому, чтобы вновь быть лучшим на поле. Все в итоге получилось. Надеюсь, что ПСЖ продолжит расти и будет выигрывать титулы, чтобы войти в историю футбола".

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Бразилец летом прошлого года был близок к возвращению в "Барселону", но переход не состоялся. На поле в составе парижан он вернулся в середине сентября.

Форвард в прошлом сезоне провел 27 матчей, в которых забил 19 голов во всех турнирах.

На внутренней арене "Пари Сен-Жермен" выиграл все турниры, а вот в Лиге чемпионов команда дошла до финала, в котором уступила "Баварии" (0:1).

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Перевод: Данил Слесь