Курьезный матч был сыгран в любительском дивизионе.

Команда из 11-го по силе дивизиона чемпионата Германии "Рипдорф-Мольцен II" проиграла соперникам из "СВ Хольденштедт" со счетом 0:37 из-за опасений заразиться коронавирусом.

Как сообщает dailymail.co.uk, игроки "Рипдорфа" решили соблюдать социальную дистанцию во время матча.

Перед игрой стало известно, что один из игроков "Хольденштедта" контактировал с человеком, зараженным коронавирусом.

Все игроки этой команды перед игрой с "Рипдорфом" сдали тесты на COVID-19, которые показали отрицательный результат. Однако "Рипдорф" это не устроило, так как соперники не прошли двухнедельную изоляцию.

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Команда требовала отменить игру, однако местные футбольные власти постановили, что основные составы могут отложить игру, но дублирующие должны выйти на поле. Таким образом, "Рипдорфу" необходимо было либо выходить на игру, либо заплатить штраф в размере 200 евро.

"Рипдорф" вышел на поле, но только в составе семи человек, которые к тому же соблюдали двухметровую дистанцию с соперниками на протяжении всей игры. Игроки "Рипдорфа" просто стояли на поле, что и привело к разгромному поражению.

"Мы благодарны этим семи игрокам, которые вызвались добровольцами, иначе клубу грозил бы штраф в размере 200 евро. Это большие деньги для нас, особенно в условиях пандемии", - сказал президент клуба Патрик Ристоу, передает ESPN.

Видео опубликовал YouTube-канал AZ-Online.

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Автор: Антон Дударь