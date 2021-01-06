Морган де Санктис уже успешно перенес операцию.

Бывший вратарь сборной Италии, директор римской "Ромы" Морган де Санктис попал в серьезное ДТП.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero и TMW.

Инцидент произошел в Риме вечером 5 января. Обследования выявили у 43-летнего де Санктиса травму головы, травму спины и многочисленные переломы ребер. Также он перенес операцию на брюшной полости - экс-футболисту удалили селезенку, а также остановили постравматическое внутреннее кровотечение.

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Хирургическое вмешательство прошло успешно. На данный момент де Санктис находится в реанимационной палате, его восстановление проходит без осложнений. Экс-футболист находится в сознании.

Морган де Санктис: карьера

По ходу карьеры итальянский голкипер выступал за "Пескару", "Ювентус", "Удинезе", "Севилью", "Галатасарай", "Наполи", "Рому" и "Монако". Дольше всего он защищал цвета "Удинезе" (с 1999 по 2007 годы). В 2017 году он завершил карьеру.

В составе сборной Италии де Санктис провел 6 матчей в период с 2005 по 2012 годы. Вместе с командой он стал серебряным призером Евро-2012.

На клубном уровне Де Санктис становился чемпионом Италии с "Ювентусом", выигрывал Кубок Интертото ("Удинезе"), Суперкубок Испании ("Севилья"), Суперкубок Турции ("Галатасарай"), Кубок Италии ("Наполи") и чемпионат Франции ("Монако").

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Автор: Антон Дударь