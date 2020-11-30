Поводом для расследования стала жалоба дочерей футболиста.

Личного врача Марадоны Леопольдо Луке взяли под следствие. Его обвиняют в непредумышленном убийстве легендарного спортсмена.

Дома и в клинике медика уже прошли обыски, пишет BBC.

Поводом для расследования стала жалоба дочерей футболиста Далмы, Джанинны и Яны — они усомнились в действиях и квалификации врача. Следствие считает, что он оставил Марадону в опасности.

Луке обвинения отрицает. Говорит, что очень любил футболиста и делал все возможное, чтобы продлить ему жизнь.

"Он должен был отправиться в реабилитационный центр, но не захотел", - заявил Луке, назвав Марадону "неуправляемым".

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Автор: Олег Давыгора