Личного врача Марадоны Леопольдо Луке взяли под следствие. Его обвиняют в непредумышленном убийстве легендарного спортсмена.
Дома и в клинике медика уже прошли обыски, пишет BBC.
Поводом для расследования стала жалоба дочерей футболиста Далмы, Джанинны и Яны — они усомнились в действиях и квалификации врача. Следствие считает, что он оставил Марадону в опасности.
Луке обвинения отрицает. Говорит, что очень любил футболиста и делал все возможное, чтобы продлить ему жизнь.
"Он должен был отправиться в реабилитационный центр, но не захотел", - заявил Луке, назвав Марадону "неуправляемым".
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Смерть Диего Марадоны: главное
- В начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге. Ему удалили субдуральную гематому. 11 ноября он был выписан из больницы.
- Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет.
- Стали известны последние слова и детали смерти Марадоны.
- Адвокат Марадоны потребовал расследовать обстоятельства смерти легендарного аргентинца.
- Церемония прощания с Марадоной прошла в президентском дворце в Буэнос-Айресе.
- Похороны легенды футбола состоялись 26 ноября.
- В результате вскрытия была установлена точная причина смерти Марадоны.
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