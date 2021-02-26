"Шахтеру" предстоит сыграть против "Ромы", которую возглавляет Паулу Фонсека.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру и генеральный директор "горняков" Сергей Палкин прокомментировали результат жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

По ее итогам "Шахтеру" предстоит сыграть с итальянской "Ромой", которую возглавляет Паулу Фонсека.

Слова Каштру приводит официальный сайт "Шахтера".

Читайте такжеЛига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала"Фонсека - это мой друг. Мы вместе работали в "Порту". Когда он ушел из "Шахтера", я пришел на замену. Он большой тренер с большими знаниями и великолепным качеством футбола. Но игра будет не против Паулу Фонсеки, а против "Ромы". И также Фонсека будет играть не против Каштру, а против "Шахтера". У обеих команд будет явное желание пройти в четвертьфинал. Это будет очень "прижатый" этап для обеих команд, две сложнейшие встречи - сначала в Риме, затем в Киеве. У нас есть все надежды пройти дальше".

Каштру подчеркнул, что тот факт, что Фонсека работал в "Шахтере" и знает философию клуба, не является проблемой:

"В наши дни нам не нужно работать в клубах, с которыми встретимся, чтобы очень хорошо их знать. Мы изучаем соперников очень детально".

Сергей Палкин в комментарии сайту Tribuna.com отметил, что у "Шахтера" будет дополнительная мотивация:

"Понятно, что "Рома" - сильный соперник с хорошим тренером. Думаю, у нашей команды будет дополнительная мотивация на эти матчи. Не должны забывать, что "Рома" достаточно сильна. Понимаем это все. Мне кажется, когда играем с более сильными соперниками - мы более сконцентрированы, мотивированы и показываем соответствующий результат. Будет сложно, интересно, интригующе. Особенно в Киеве, потому что будем играть с болельщиками".

Также Палкин подчеркнул, что противостояние с Фонсекой "прибавит игре изюминки".

"Шахтер" в Лиге Европы: главное

"Шахтер" оказался в плей-офф Лиги Европы после того, как занял третье место в своей группе Лиги чемпионов.

"Горняки" в 1/16 финала по сумме двух встреч прошли тель-авивский "Маккаби" - 2:0 и 1:0.

В прошлом сезоне "Шахтер" сумел добраться до полуфинала Лиги Европы.

"Шахтер" и "Рома" ранее трижды пересекались в рамках Лиги чемпионов. На групповом этапе ЛЧ 2006-2007 они обменялись домашними победами (0:4 и 1:0 для "Шахтера"), в 2011 году "горняки" прошли римлян в 1/8 финала (3:2, 3:0), а в 2018-м на этой же стадии сильнее была уже "Рома", которая проиграла в гостях 1:2, но выиграла дома 1:0.

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Автор: Антон Дударь