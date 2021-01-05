Юных украинских вратарей по достоинству оценили в УЕФА.

Официальный профиль в соцсети Лиги чемпионов обнародовал подборку лучших вратарских сейвов группового раунда турнира сезона-2020/21.

Видео опубликовано в Instagram.

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Среди восьми сэйвов в видео ведущие места заняли удары, отраженные Анатолием Трубиным и Русланом Нещеретом.



18-летний кипер киевского "Динамо" Нещерет в первом для себя матче Лиги чемпионов смог самоотверженно парировать выстрел Лионеля Месси со штрафного удара.

В свою очередь 19-летний вратарь молодежной сборной Украины Анатолий Трубин помог "Шахтеру" набрать крайне важные очки для прохода в еврокубковую весну. Анатолий совершил потрясающий сэйв после удара форварда "Интера" Ромелу Лукаку.

"Шахтер" и "Динамо" в еврокубках 2020-2021: главное

"Шахтер" в сложнейшей группе, где были "Реал" (Мадрид), "Боруссия" (Менхенгладбах) и "Интер" (Милан) смог набрать 8 очков и занять третью строчку, которая дает право представлять Украину в 1/16 Лиги Европы УЕФА текущего сезона.

По итогам жеребьевки в швейцарском Ньоне "горняки" померяются силами с "Маккаби" (Тель-Авив).

"Динамо" (Киев) в группе G набрало 4 зачетных пункта и также получило путевку в 1/16 Лиги Европы УЕФА. Напомним, что оппонентами киевлян были "Ювентус", "Барселона" и "Ференцварош".

Вице-чемпион Украины был несеянным при жеребьевке и поэтому получил в соперники бельгийский "Брюгге". "Бело-синие" имеют возможность взять реванш за поражение двухлетней давности.

Первые поединки 1/16 финала состоятся 18 февраля. Ответные - 25 февраля.

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Автор: Budrin Artem