Болельщики наконец-то возвращаются на стадионы.

24 февраля стартовала продажа билетов на матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между "Колосом" и "Рухом". Поединок состоится на стадионе "Колос" в Ковалевке 27 февраля в 19:30.

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Объявленная стоимость билета удивила - всего 1 гривна.

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Колос".

Руководство решило сделать символическую цену для того, чтобы трибуны не были пустыми после постановления и разрешения Кабинета Министров проводить матчи с болельщиками.

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Автор: Будрин Артем