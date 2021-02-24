Публика в Ковалевке любит футбол / фото koloskovalivka.com
24 февраля стартовала продажа билетов на матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между "Колосом" и "Рухом". Поединок состоится на стадионе "Колос" в Ковалевке 27 февраля в 19:30.
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Объявленная стоимость билета удивила - всего 1 гривна.
Об этом сообщает официальный сайт ФК "Колос".
Руководство решило сделать символическую цену для того, чтобы трибуны не были пустыми после постановления и разрешения Кабинета Министров проводить матчи с болельщиками.
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