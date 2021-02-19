Фанаты смогут посетить матчи чемпионата уже в эти выходные.

Украинская Премьер-лига официально подтвердила, что матчи 15-го тура пройдут со зрителями.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Проводить матчи с болельщиками разрешает постановление Кабинета министров.

Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты 14-го тура, таблицаПри этом трибуны стадионов могут быть заполнены не более чем на 50%. Также должны соблюдаться соответствующие санитарные и противоэпидемические мероприятия и осуществляться обязательный ежедневный контроль за состоянием здоровья участников.

Напомним, ранее со зрителями уже состоялся матч "Динамо" - "Брюгге" в Лиге Европы, который прошел на "Олимпийском".

УПЛ: 15-й тур

15-й тур УПЛ пройдет с 20 по 22 февраля.

Лидер турнира "Динамо" 21 февраля сыграет против "Десны" на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Матч будет формально выездным для киевлян.

"Шахтер" в этот же день будет принимать на "Олимпийском" "Рух".

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Автор: Антон Дударь