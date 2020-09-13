Килиан Мбаппе намерен покинуть ПСЖ следующим летом.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение в следующем году уйти из "Пари Сен-Жермен" и сменить чемпионат.

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Об этом сообщает The Times.

По информации источника, 21-летний футболист уже сообщил руководству парижан о своем решении. Он надеется оказаться в другой команде летом 2021 года.

Приоритетом для Мбаппе является один из топ-клубов Англии или Испании.

Контракт бомбардира с ПСЖ истекает летом 2022 года, поэтому клуб сможет заработать на его продаже.

Мбаппе в ПСЖ: главное

В прошлом сезоне Килиан Мбаппе провел за парижан 36 матчей, забил 30 голов и отдал 19 результативных передач. Вместе с форвардом ПСЖ удалось выйти в финал Лиги чемпионов, где французы уступили "Баварии".

Нападающий был выкуплен у "Монако" в 2018-м году за 180 миллионов евро. С тех пор он стал одним из лучших игроков мира.

В футболке парижан Мбаппе трижды выигрывал чемпионат Франции, а также еще по два раза - Кубок французской лиги и Кубок Франции. В прошлом году команда завоевала Суперкубок Франции.

В последние два сезона Мбаппе становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции.

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Перевод: Данил Слесь