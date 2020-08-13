"Самая сильная команда Украины": Луческу считает, что Интеру будет сложно обыграть Шахтер

Румынский тренер подчеркнул, что помог создать в донецком клубе "важную систему игры".

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился своим мнением о предстоящей встрече "Шахтер" и "Интера" в полуфинале Лиги Европы.

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"Сейчас "Шахтер" сложно обыграть, у них отличная организация игры. В составе команды есть очень техничные футболисты, так что "Интеру" будет непросто. У "Шахтера" сложно отобрать мяч. Я ожидаю очень интересной игры. "Горняки" умеют и любят контролировать игру, но и "Интер" может похвастаться прекрасной организацией игры", - сказал Луческу в интервью passioneinter.com.

"В "Шахтере" мы создали очень важную систему с украинцами в обороне и бразильцами в атаке, чтобы они могли демонстрировать все свои лучшие качества. Заслуга в этом принадлежит президенту клуба. Он создал то, что теперь "заставляет" разных тренеров адаптироваться к системе "Шахтера", а не наоборот", - подчеркнул румын.

По мнению Луческу, "Интеру" для победы нужно будет выложиться по максимуму:

"На данный момент "Шахтер" - самая сильная команда Украины. Игрокам "Интера" нужно будет сыграть с полной самоотдачей. Организация игры, которую требует Антонио Конте, может иметь решающее значение".

Луческу также назвал ключевых, на его взгляд, игроков "Шахтера":

"Алан Патрик сильно вырос за последнее время. Он сумел лучше интегрироваться в систему "Шахтера" и теперь является ключевой фигурой в полузащите. Также стоит выделить индивидуальные качества Марлоса и бомбардира Жуниора Мораеса. Не стоит забывать и про Коваленко".

Отметим, что Луческу возглавлял и "Шахтер", и "Интер", которым руководил в сезоне 1998-1999.

Интер - Шахтер: перед матчем

Полуфинал Лиги Европы между "Интером" и "Шахтером" пройдет в формате одного матча в Дюссельдорфе. Встреча запланирована на 17 августа.

В 1/4 финала "Шахтер" разгромил "Базель" со счетом 4:1, а "Интер" прошел "Байер" (2:1).

В полуфинале Лиги Европы/Кубка УЕФА "Шахтер" сыграет в третий раз в истории и может выйти в свой второй финал.

По мнению букмекеров, "Шахтер" является аутсайдером полуфинального матча.

Главный тренер "Базеля" выразил мнение, что "Шахтер" сможет забить "Интеру".

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Автор: Антон Дударь