Игорь Суркис мечтает, чтобы "Шахтер" вернулся на "Донбасс Арену".

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о том, что главный конкурент киевлян "Шахтер" с прошлого года играет на "Олимпийском" в Киеве.

Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон".

Суркис заявил, что мечтает о том, чтобы у "Шахтера" была возможность играть на родной арене:

"У меня есть мечта, чтобы в нашей стране был мир. Чтобы я мог приехать на одну из самых лучших арен, которые есть в Украине, на "Донбасс Арену", и обыграть там "Шахтер". При 53-тысячном стадионе именно приехать и обыграть их".

"У меня есть мечта, чтобы донецкий "Шахтер" уехал в свой регион, - продолжил президент "Динамо", - Но меня обвиняют, например, что "Шахтер" сегодня играет в Киеве и я якобы дал возможность использовать им центральный стадион... Я ничего никому не давал! Как президент клуба я был, естественно, против. Потому что теперь нам тяжело эксплуатировать поле. Но люди оказались не дома".

"Тем более стадион принадлежит государству. Тем более деньги, которые будут идти на этот стадион, - они будут этот стадион как можно дольше поддерживать. Ну играют... Но у меня есть мечта, чтобы они поехали в свой регион, а мы играли в Киеве и были единственной командой, которая играет в Киеве", - добавил Суркис.

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Он акцентировал внимание на том, что в условиях коронавируса "Шахтеру" нет смысла летать из Киева в Харьков, "чтобы сыграть на пустом стадионе".

Президент "Динамо" подчеркнул, что не нужно обвинять его в том, что "Шахтер" играет на "Олимпийском":

"В таких вещах - глупых, неразумных - не надо нас обвинять, что я кому-то что-то... Я понимаю, если бы я пустил донецкий "Шахтер" играть на нашем динамовском стадионе, и играли бы там и мы, и они, - меня можно было бы в этом обвинить. Но обвинить в том, что они играют на государственном стадионе, подписали договор... Это смешно, просто смешно".

"Шахтер": переезд в Киев

Свой последний матч на "Донбасс Арене" "Шахтер" провел 2 мая 2014 года, обыграв "Ильичевец" (3:1) в 28-м туре УПЛ.

После этого "горняки" покинули Донецк, а свои домашние матчи проводили сперва на "Арене Львов" во Львове, а с февраля 2017 года - на стадионе "Металлист" в Харькове. Базировалась команда при этом в Киеве - с 2014 года тренировочной базой "горняков" является олимпийский комплекс "Святошин".

С сезона 2020-2021 "Шахтер" проводит домашние матчи на "Олимпийском" в Киеве. Контракт со стадионом заключен на три года.

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Автор: Антон Дударь