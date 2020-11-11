Грег Кларк извинился на свои слова.

Председать Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк подал в отставку со своей должности после неоднозначного комментария.

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Об этом сообщает Sky Sports.

Кларк во время одного из парламентских заседаний использовал в своей речи фразу "цветные футболисты", когда рассказывал об оскорблениях в адрес спортсменов в соцсетях.

По требованию одного из членов парламента Кларк извинился, после чего на сайте ФА было опубликовано заявление про его отставку. В организации отметили, всегда будут выступать за поощрение разнообразия и борьбу с неравенством в футболе.

"Мои слова перед парламентом нанесли ущерб игре и всем, кто имеет к ней отношение. Эта ситуация лишь укрепила мое решение двигаться дальше. Я не хотел оскорбить разнообразные сообщества в футболе", - сказал Кларк, который возглавлял FA с 2016 года.

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Перевод: Данил Слесь