Артем Федецкий считает, что тему возвращения Анатолия Тимощука в "Зенит" слишком раздули.

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий не считает предателем экс-капитана "Шахтера" Анатолия Тимощука, который в последние годы работает в питерском "Зените".

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Федецкий высказал свое мнение в рамках YouTube-шоу ОТДУШИВДУШУ.

"У него все нормально. Он сконцентрирован на команде и живет в Санкт-Петербурге. В Луцке я его не видел уже давно.

Наши журналисты любят раздуть. Будучи футболистами сборной Украины, мы вместе ездили в военный госпиталь во Львове, навещали наших героев АТО. А когда он уехал в Россию, то и с той стороны была критика: "Почему не поехал в Донецк, где разбомбили дома?".

Я в этом плане его понимаю, что он пытался давать поменьше комментариев. Я его позицию знаю. Тимоха - украинец. А так ему прилетало с обеих сторон. Морально, может, его немного прибивало.

Он пацан устойчивый, со своей позицией. Он понимает ситуацию и знает, где он сейчас живет. Хотя он украинец, но живет в России", - сказал экс-защитник украинской сборной.

Анатолий Тимощук: главное

Тимощук был капитаном донецкого "Шахтера", после чего перешел в "Зенит", а затем - в "Баварию". Позже он вернулся в российский клуб, а в 2016-м году завершил карьеру в составе казахстанского "Кайрата".

За сборную Украины Тимощук провел 144 матча и забил 4 гола.

С 2017 года экс-полузащитник начал тренерскую карьеру в питерском "Зените".

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Автор: Данил Слесь