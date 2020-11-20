Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий не считает предателем экс-капитана "Шахтера" Анатолия Тимощука, который в последние годы работает в питерском "Зените".
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Федецкий высказал свое мнение в рамках YouTube-шоу ОТДУШИВДУШУ.
"У него все нормально. Он сконцентрирован на команде и живет в Санкт-Петербурге. В Луцке я его не видел уже давно.
Наши журналисты любят раздуть. Будучи футболистами сборной Украины, мы вместе ездили в военный госпиталь во Львове, навещали наших героев АТО. А когда он уехал в Россию, то и с той стороны была критика: "Почему не поехал в Донецк, где разбомбили дома?".
Я в этом плане его понимаю, что он пытался давать поменьше комментариев. Я его позицию знаю. Тимоха - украинец. А так ему прилетало с обеих сторон. Морально, может, его немного прибивало.
Он пацан устойчивый, со своей позицией. Он понимает ситуацию и знает, где он сейчас живет. Хотя он украинец, но живет в России", - сказал экс-защитник украинской сборной.
Анатолий Тимощук: главное
- Тимощук был капитаном донецкого "Шахтера", после чего перешел в "Зенит", а затем - в "Баварию". Позже он вернулся в российский клуб, а в 2016-м году завершил карьеру в составе казахстанского "Кайрата".
- За сборную Украины Тимощук провел 144 матча и забил 4 гола.
- С 2017 года экс-полузащитник начал тренерскую карьеру в питерском "Зените".
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