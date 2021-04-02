Андрей Засуха заявил, что не вернет нападающего в команду.

Президент "Колоса" Андрей Засуха впервые прокомментировал скандальную ситуацию с нападающим Евгением Селезневым, который больше не выступает за команду.

Об этом Засуха рассказал в интервью "Вацко Live".

Президент "Колоса" объяснил, что не комментировал ситуацию, потому что "не хотел портить Жене жизнь".

"Я Жене сказал: "Давай мы сделаем официальное заявление, что ты покинул сбор в Турции по семейным обстоятельствам, а ты больше не даешь никаких интервью, не раздуваешь. Потом ты спокойно идешь в команду, разговариваешь с ребятами, с тренером, выясняешь, что им не нравится, и будем приводить ситуацию к какому-то завершению". Все хотели написать, рассказать, но я сказал этого не делать, потому что это не по-пацански - жаловаться, что Женя такой-сякой. Про нарушителя режима и алкоголика сказал только Женя. Ни один официальный представитель "Колоса" нигде об этом не говорил", - сказал Засуха.

По словам президента "Колоса", они договорились с Селезневым "об одном, а он сделал совсем другое":

"Женя начал бегать по всем блогерам, махать справкой и кричать, что он чистый. Я ему говорил сидеть тихо, а когда все вернутся со сборов, то решим вопрос. Он приехал ко мне и начал передо мной махать справкой. Я говорю: "Спокойно. Приедут люди, они все тебе расскажут". Приехал Виталий Лисицкий (спортивный директор "Колоса", - Прим.) и все ему рассказал. Он с этим не согласился. Я предложил ему прийти поговорить с Русланом Костышиным и командой, а он вышел в прямой эфир на "Великом футболе" и попросил у команды извинения. Как можно с таким человеком о чем-то говорить?".

Называть конкретную причину, по которой Селезнев был отправлен со сбора в Турции, Засуха не стал.

Читайте также"Пришел Селезнев - полкоманды начало бухать": одиозный президент Ингульца раскритиковал нападающегоОн подчеркнул, что был готов организовать встречу Селезнева с главным тренером "Колоса" Костышиным, чтобы футболист извинился:

"Мириться можно, если футболист этого хочет. Но он ведет себя довольно агрессивно и доказывает, что ничего не было. Лисицкий ему говорит: "Как не было? Я же тебя лично видел". В приказательном тоне сказать Костышину вернуть Селезнева в команду, потому что он выступает по телевизору и мы все начали его бояться - нет".

"Селезнев обидел тренера своим поведением, - продолжил Засуха, - Больше своими выступлениями. Пока Костышин вернулся из Турции, Селезнев в Украине уже наплел столько... После 4-5 видео Селезнева я сказал ему: "Давай закончим это шоу. Начнем нормально разговаривать и работать. Я поговорю с Костышиным, он остынет. Ты сделаешь так, как принято в нашем клубе, и начнешь играть". Он сказал "хорошо", но дальше все пошло, как пошло".

Также Засуха рассказал о том, что хотел избавиться от Селезнева еще раньше:

"В ноябре я сказал Руслану: "Я не хочу Селезнева, давай будем с ним прощаться. Это же не футбол. Такие деньги, мы можем с тобой кого-то взять, кто будет играть в футбол". Он сказал, что нет. Я трижды за полгода хотел отправить Селезнева, он для меня ни брат, ни хайп, ни родственник. Меня уговорили взять его, я плачу ему деньги, а он - что попало. А потом я слышу о каком-то заговоре в команде, ликвидации Селезнева. Это несерьезно".

"После того, что он наговорил в адрес "Колоса" и тренера, я не могу взять его назад в клуб, потому что так не делается. Но я выполняю перед ним свои финансовые обязательства и то, что прописано в контракте. Меня предупреждали, что такое может случиться. У меня к Жене одна претензия - из нашего сотрудничества он сделал шоу. Официальную зарплату мы ему платим", - подытожил Засуха.

Скандал с отчислением Селезнева: главное

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Автор: Антон Дударь