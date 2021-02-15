Артем Милевский тоже был на этой вечеринке.

Украинский нападающий Евгений Селезнев рассказал о том, с кем отдыхал в Турции накануне скандала и отчисления из "Колоса".

Об этом он сказал в интервью "Великому футболу".

В компании были форвард "Миная" Артем Милевский, экс-звезда "Ливерпуля" и сборной Украины Андрей Воронин, а также бывшие футболисты сборной России – Андрей Аршавин, Владислав Радимов и Александр Самедов.

Сам Селезнев оправдывает себя в заявлении "Великому футболу":

"Ну, мы выпили. Как много? Я не мерял. Ну, пару бокалов выпил. Ну, я же не считал бокалы. Ну, сидим за разговором, собралось шесть-семь очень известных людей. Но сыграть в товарищеском матче мне не позволили ахиллы, а не выпитое. Любой врач подтвердит".

Это заявление форварда противоречит его словам, которые он озвучил несколько дней раньше.

Евгений также попросил прощения у главного тренера "Колоса":

"Руслан Владимирович, я хочу извиниться за свой характер, вспыльчивость, а также за то, что так воспринял ситуацию и отказался разговаривать, а вместо этого сел в самолет и улетел. Я готов признать свою вину".

"Колос" пока не разрывает контракт с Селезневым. Такое решение было принято по итогам встречи нападающего и президента клуба Андрея Засухи, которая состоялась 11 февраля.

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Скандал с отчислением Селезнева: главное

Об отчислении Селезнева стало известно 31 января. По информации СМИ, "Колос" выгнал игрока из-за нарушения спортивного режима.

Также стало известно, что Селезнев неоднократно нарушал режим, а в клубе делали ему уже несколько предупреждений.

Позже "Колос" официально объявил об отчислении Селезнева, однако не стал называть причины, пообещав сделать это позже.

Напомним, Селезнев стремится стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. На его счету сейчас 116 голов, а рекорд - 123 мяча.

Представители "Олимпика", "Руха" и "Миная" ранее заявили, что не готовы подписать Селезнева. В то же время тренер "Днепра-1" хотел бы поработать с форвардом.

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Автор: Будрин Артем