Скандального футболиста выгнали из-за неоднократного нарушения спортивного режима.

Стали известны новые подробности ситуации с отчислением нападающего Евгения Селезнева из клуба Украинской Премьер-лиги "Колоса".

Об этом сообщает Sport.ua.

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Источник подтвердил, что Селезнев отчислен за грубое нарушение спортивного режима. При этом сообщается, что ранее в "Колосе" уже выносили игроку предупреждения в связи с аналогичными проступками.

Два первых случая нарушения режима Селезневу простили, но ему сделали последнее предупреждение. Однако форвард проигнорировал его, после чего терпение руководства клуба лопнуло.

Напомним, Селезнев был отчислен из "Колоса" во время сборов команды в Турции. Он уже покинул расположение клуба.

Евгений Селезнев: возвращение в Украину

Селезнев подписал контракт с "Колосом" 2 сентября 2020 года. Он вернулся в Украину после четырех лет выступлений в Турции и Испании.

Селезнев заявил, что его цель в Украине - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола).

В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, в которых забил 5 голов (все - с пенальти).

На данный момент на его счету 116 голов в чемпионатах Украины.

За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.

Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".

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Автор: Антон Дударь