Александр Алиев попытался потроллить Мирчу Луческу из-за полотенца на голове.

Скандальный экс-футболист сборной Украины Александр Алиев отметился неудачной шуткой про главного тренера "Динамо" Мирчу Луческу.

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Алиев опубликовал в Instagram фото мужчины, который сидит на скамейке, накрыв голову кофтой.

"Мистера в парке увидел", - подписал фото Алиев.

Таким образом, экс-футболист провел параллель между этим мужчиной и Луческу, который во время матча за Суперкубок Украины спасался от дождя, укрывшись полотенцем.

Подписчикам Алиева такая шутка не пришлась по вкусу.

"Что-то, а уважение нужно иметь", "Ты этим постом себя больше подъ***л", "Его Мистером называют, а тебя как?", "Иди бухай на лавочке", "Ха-ха, это не ты хоть?", "Боже, какой клоун", "Больше с бухлом дружи, тоже скоро на лавочке фоткать будут", - комментируют фанаты.

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Автор: Антон Дударь