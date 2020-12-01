Ефим Конопля рассказал об имуществе, которое осталось у его семьи в Донецке.

Защитник "Десны" и сборной Украины Ефим Конопля рассказал о том, какое имущество осталось у его семьи в оккупированном Россией Донецке, а также о том, как его родственники пострадали от войны.

Об этом он сказал в программе "Наша сборная" на YouTube-канале FootballHub.

"Квартира у нас там была. В Донецке осталась. Бабушка с дедушкой, они там, ходят, за нашей квартирой присматривают и сами там немножко жили", - сказал Конопля.

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"Раньше они жили в Спартаке, это село под Донецком, оно с аэропортом граничит - там просто полдеревни в пыль. А их половина - повезло, что дом в дальней части от аэропорта. Но все равно покоцало, воронки там в огороде. На сарай упал снаряд. Дырки в шифере, в окнах. Дедушка ходит там. Все позаколачивал", - также рассказал футболист.

Он добавил, что дедушка с бабушкой сейчас переехали в Донецк: "Живут там не помню в чьей то квартире".

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Автор: Антон Дударь