Динамо запустит свой телеканал / Динамо Киев
Киевское "Динамо" официально объявило о запуске клубного телеканала.
Об этом сообщила пресс-служба киевского клуба.
Канал будет называться "FC Dynamo Kyiv TV". Он уже получил лицензию на вещание в украинском и зарубежном телевизионном пространстве.
На данный момент клуб проводит плановую подготовительную работу по запускку проекта.
Тестовое вещание запланировано на начало 2021 года.
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