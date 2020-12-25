Канал начнет свою работу со следующего года.

Киевское "Динамо" официально объявило о запуске клубного телеканала.

Об этом сообщила пресс-служба киевского клуба.

Канал будет называться "FC Dynamo Kyiv TV". Он уже получил лицензию на вещание в украинском и зарубежном телевизионном пространстве.

На данный момент клуб проводит плановую подготовительную работу по запускку проекта.

Тестовое вещание запланировано на начало 2021 года.

"Динамо" Киев - последние новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь