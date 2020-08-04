Динамо отправило двух футболистов в аренду

Киевляне усилили клуб УПЛ, который сыграет в квалификации Лиги Европы.

Полузащитники киевского "Динамо" Евгений Смирный и Никита Кравченко на правах аренды будут выступать за "Колос".

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Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Оба игрока будут выступать за клуб из Ковалевки весь следующий сезон.

21-летний Смирный в прошлом сезоне также играл за "Колос". В УПЛ за команду он провел за год 25 матчей и забил 5 голов. 23-летний Кравченко во второй части сезона защищал цвета "Олимпика" (12 матчей).

"Колос" в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы.

Стоит отметить, что "Динамо" после окончания чемпионата вернуло всех игроков из аренды, чтобы их мог посмотреть в деле новый главный тренер команды Мирча Луческу.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" сыграет с командой, которую недавно обыграл "Шахтер".

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