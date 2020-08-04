Динамо сыграет с командой, которую недавно обыграл Шахтер

Киевляне проведут контрольный поединок.

Киевское "Динамо" проведет товарищеский матч c "Вересом", выступающим во Второй лиге.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба из Ровно.

Поединок состоится 7 августа. Вероятно, он пройдет на базе киевлян в Конча-Заспе.

"Киевляне предложили нам сыграть такой матч. Мы, конечно, согласились. Игра против такой команды, одного из грандов украинского футбола - это очень хорошо для нас. Команда сможет оценить свои возможности на фоне очень сильного соперника. Игроки смогут проверить себя", - сказал наставник "Вереса" Юрий Вирт.

Эта игра станет первой для нового главного тренерского штаба "Динамо" во главе с Мирчей Луческу.

В конце июля "Верес" играл контрольный поединок с "Шахтером" и уступил со счетом 0:2.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболиста "Динамо" признали лучшим игроком месяца в УПЛ.

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