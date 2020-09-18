Новый сезон в немецкой Бундеслиге открыл матч мюнхенской "Баварии" с гельзенкирхенским "Шальке".
Подопечные Ханса-Дитера Флика одержали разгромную победу на своем поле со счетом 8:0.
Серж Гнабри записал на свой счет хет-трик. Еще по голу забили Леон Горецка, Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Лерой Сане и Джамал Мусиала.
Матч проходил при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.
"Бавария" - "Шальке" - 8:0
Голы: Гнабри, 5, 47, 59, Горецка, 19, Левандовски, 31, Мюллер, 70, Сане, 71, Мусиала, 82
"Бавария": Нойер, Павар, Зюле, Боатенг (Ричардс, 72), Эрнандес, Киммих, Горецка (Толиссо, 51), Сане (Кюизанс, 72), Мюллер (Зиркзее, 82), Гнабри (Мусиала, 72), Левандовски
"Шальке": Ферманн, Руди, Стамбули, Кабак, Ощипка, Сердар (Шепф, 30), Бенталеб, Матондо (Раман, 65), Ут, Арит (Беккер, 79), Пасиенсия (Скрибски, 79)
Предупреждения: Киммих - Кабак, Стамбули
"Бавария": последние новости
- В прошлом сезоне на внутренней арене "Бавария" стала 30-кратным чемпионом Германии и 20-кратным обладателем Кубка.
- Команда Ханса-Дитера Флика также выиграла Лигу чемпионов, одолев в финале французский ПСЖ.
- Полузащитник мюнхенского клуба Тьяго Алькантара перешел в английский "Ливерпуль".
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