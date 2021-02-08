Команда Ганси Флика в шаге от очередного титула.

8 февраля в Катаре состоялся второй полуфинал Клубного чемпионата мира. Немецкая "Бавария" обыграла египетский "Аль-Ахли". Команда из Каира пропустила на 17-й минуте от Роберта Левандовски. Точку в матче поставил все тот же поляк. В итоге на табло 0:2.

"Аль-Ахли" (Египет) - "Бавария" (Германия) - 0:2

Голы: Левандовски, 17, 86

"Аль-Ахли": Эль-Шенави, Маалуль (Ибрагим, 28), Ашраф, Банун, Ханиаль-Сулайя, Фатхи, Мохамед (Шериф, 83), Магди Кафша (Дьенг, 70), эль-Шахат (Мохсен, 69), Кахраба (Бвалья, 69)

"Бавария": Нойер, Дэвис, Алаба, Боатенг (Зюле, 77), Павар, Киммих, Рока (Толиссо, 69), Гнабри (Сане, 62), Мюллер (Чупо-Мотинг, 62), Коман (Мусиала, 78), Левандовски

В финале Клубного чемпионата мира "Бавария" сыграет против мексиканского "УАНЛ Тигрес" 11 февраля.

Клубный чемпионат мира-2021: что нужно знать

Клубный чемпионат мира проходит с 4 по 11 февраля в Катаре. Изначально он должен был состояться в декабре, однако был перенесен.

От участия в турнире через пандемию коронавируса отказался один из клубов.

Чемпионат мира среди клубов проводится в 17-й раз. Он последний раз проходит в привычном формате - далее турнир планируется расширить до 24 команд.

Из-за переноса турнира "Бавария" не смогла повторить рекорд "Барселоны" и выиграть шесть трофеев за один календарный год.

В прошлом году победителем КЧМ стал "Ливерпуль".

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Автор: Будрин Артем