"Надеюсь, без переломов": футболиста сборной Беларуси арестовали за участие в акции протеста

Антон Сорока становился одним из лучших бомбардиров сборной Беларуси в Лиге наций 2018-2019.

Нападающий сборной Беларуси и БАТЭ Антон Сорока был задержан за участие в акции протеста против фальсификации результатов выборов президента страны.

Читайте такжеБеларусь все еще не сообщила о местонахождении задержанных украинцев

Об этом сообщает nn.by со ссылкой на слова журналиста Виталия Зыблюка.

Сорока приговорен к семи суткам ареста.

"Нападающий сборной Беларуси по футболу и борисовского БАТЭ Антон Сарока - 7 суток ареста. Надеюсь, что цел, без переломов", - написал Зыблюк в Facebook.

Ранее стало известно, что Сорока был задержан еще 11 августа, после чего как минимум сутки не выходил на связь.

28-летний Сорока провел 14 матчей за сборную Беларуси, в которых забил 7 голов. С тремя забитыми мячами он стал вторым лучшим бомбардиром команды в Лиге наций 2018-2019. В этом сезоне на счету форварда 2 гола в пяти матчах за БАТЭ.

Протесты в Беларуси продолжаются уже пятый день. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тысяч участников акций в ночь на 10 августа, более 2000 человек в ночь на 11 августа и более 1000 - в третью ночь акций в разных городах страны.

"На асфальте кровь и женские волосы": жительница Минска рассказала о последствиях протестов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь