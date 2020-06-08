Барселона отказалась продать 17-летнего футболиста за 100 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" хотел купить нападающего Ансу Фати.

"Барселона" отказалась продавать 17-летнего нападающего Ансу Фати в "Манчестер Юнайтед".

По информации sport.es, английский клуб предлагал за талантливого футболиста 100 миллионов евро, однако "Барселона" ответила отказом.

Источник отмечает, что к руководству каталонского клуба обращался агент Жорже Мендеш. В "Барселоне" ответили, что Фати не продается, а сумма отступных, прописанных в его контракте, составляет 170 миллионов.

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Отмечается, что руководство "Барселоны", получив предложение в размере 100 миллионов, провело специальную видеоконференцию, в ходе которой президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу заявил об отказе продавать футболиста.

В этом сезоне Фати дебютировал в составе первой команды "Барселоны".

Как сообщал УНИАН, Фати уже успел стать самым молодым автором дубля в истории чемпионата Испании.

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