Футболист Барселоны стал самым молодым автором дубля в истории чемпионата Испании (видео)

Ансу Фати принес каталонцам победу.

В 22-м туре чемпионата Испании "Барселона" принимала "Леванте" и праздновала победу со счетом 2:0.

Героем поединка стал 17-летний нападающий каталонцев Ансу Фати, который записал на свой счет оба гола.

Воспитаннику "Барсы" потребовалось всего 100 секунд, чтобы оформить дубль. Два ассиста на свой счет записал капитан команды Лионель Месси.

Фати стал самым молодым автором дубля в истории чемпионата Испании. На момент поединка вингеру всего 17 лет и 94 дня.

Fati’s second goal. Another great finish from the youngster who is continuing to prove all doubters wrong. pic.twitter.com/TwOa7m4Kw9 — Total Football (@Total_Voetbal_) February 2, 2020

"Барселона" после 22 туров набрала 46 очков и отстает от "Реала" на три пункта, занимая второе место в турнирной таблице Примеры.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Реал" одержал минимальную победу в дерби Мадрида.