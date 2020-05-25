Один из лучших в сезоне: УЕФА вспомнил эффектный гол Шевченко в Лиге чемпионов за Динамо (видео)

УЕФА собрал лучшие забитые мячи ЛЧ сезона-1998/99.

Пресс-служба УЕФА представила подборку лучших голов Лиги чемпионов сезона-1998/99.

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Видео опубликовано на официальной странице организации в Instagram.

В число самых ярких забитых мячей вошел удар со штрафного от форварда киевского "Динамо" и сборной Украины Андрея Шевченко. Лидер столичного клуба тогда огорчил мюнхенскую "Баварию" в полуфинале турнира.

Также УЕФА отметил гол нападающего мюнхенцев Марио Баслера в ворота "Динамо".

Стоит отметить, что Андрей Шевченко и Дуайт Йорк из "Манчестер Юнайтед" стали лучшими бомбардирами того розыгрыша турнира, записав на свой счет по восемь голов.

"Динамо" в полуфинале вылетело от "Баварии" - 3:3 и 0:1 по итогам двух поединков. Турнир выиграл "Манчестер Юнайтед".

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко включен в сборную лучших футболистов Восточной Европы в истории Серии А.

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