Шевченко включен в сборную лучших футболистов Восточной Европы в истории Серии А

Также в символическую сборную попал экс-динамовец Каха Каладзе.

Бывший нападающий "Динамо", "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко включен в символическую сборную лучших футболистов из Восточной Европы, которые когда-либо играли в чемпионате Италии.

Символическую сборную составил портал Football Italia.

"До переезда в Лондон Шевченко выиграл с "Миланом" все, что только можно, включая чемпионат Италии, Лигу чемпионов и "Золотой мяч" в 2004-м году. Он забил 176 голов в более чем 300 матчах за "россонери". Шевченко считается одним из самых совершенных нападающих, которые когда-либо играли в футбол. Быстрый, мощный, техничный, одаренный и способный забить буквально с любой точки на поле. Шевченко был неудержим в эпоху своих выступлений в "Милане", - отметили авторы символической сборной.

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Также в команду включен грузин Каха Каладзе, который до "Милана" выступал за киевское "Динамо".

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Самир Ханданович (Словения, "Удинезе", "Интер")

Защитники: Кахабер Каладзе (Грузия, "Милан", "Дженоа"), Кристиан Киву (Румыния, "Рома", "Интер"), Синиша Михайлович (Югославия/Сербия, "Рома", "Сампдория", "Лацио", "Интер")

Полузащитники: Звонимир Бобан (Югославия/Хорватия, "Милан"), Деян Станкович (Югославия/Сербия, "Лацио", "Интер"), Владимир Югович (Югославия/Сербия, "Сампдория", "Ювентус", "Лацио", "Интер"), Павел Недвед (Чехия, "Лацио", "Ювентус"), Деян Савичевич (Югославия/Черногория, "Милан"), Збигнев Бонек (Польша, "Ювентус", "Рома")

Нападающий: Андрей Шевченко (Украина, "Милан")

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-капитан "Шахтера" был включен в сборную лучших исполнителей штрафных ударов в истории.