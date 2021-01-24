Одиозный экс-полузащитник "Динамо" наделал шуму в сети.

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев записал клип, где он читает рэп.

Это он обнародовал на своем Ютуб-канале "Кент".

По словам Алиева, он всегда любил музыку и хотел попробовать себя в ней. В клипе также снялись известные блогеры: КраСава и Kyivstoner. Конечно не обошлось без друга Алиева - Артем Милевский тоже принял участие в съемках.

Текст песни дерзкий. Алиев напомнил что у него есть мощный удар словами: "Когда в'#бал я с центра поля - ох#ел Пеле".

А также вспомнил Игоря Суркиса. "Дядя Игорь, верните мои бабки".

Александр на этом не остановился:

"Я царь жизни в футболе, а твоя игра - балет, натянул твою малую как арбалет".

В тексте также упомянули Зинченко и Селезнева. А припев всех потряс:

"Футбол в моей крови ежедневно три промилле, отдыхаем с проститутками у Янныка на вилле".

В комментариях люди написали: "Это не просто песня, а автобиография!", "Лучшая песня 2021", "Ты сделал мой день", "Это цирк", "Ждем концерт в Олимпийском", "Пора задуматься об альбоме".

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Автор: Будрин Артем