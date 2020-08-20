Скандальный экс-футболист сборной Украины получил тренерскую лицензию (фото)

Александр Алиев успешно сдал экзамен.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Об этом в Instagram сообщили агент Александр Панков, а также сам Алиев.

"Экзамен прошел, лицензия у меня. А теперь команда", - написал Алиев.

Отметим, что лицензия категории А позволяет работать в клубах Украинской Премьер-лиги.

Вместе с Алиевым тренерские лицензии получил еще ряд экс-футболистов: Артем Федецкий, Алексей Гай, Олег Шелаев и другие.

Напомним, последним профессиональным клубом Алиева был казахстанский "Тараз", за который он выступал в 2016 году.

Ранее Алиев попробовал свои силы в боксе. Экс-футболист в дебютном бою на ринге уступил актеру.

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Автор: Антон Дударь