Бывший футболист Алиев уступил актеру в дебютном боксерском поединке (фото)
23:19, 29 мая 2020Футбол
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Александр Алиев проиграл бой по очкам.
Алиев проиграл Вакулюку по очкам / фото facebook.com/projectbitva
Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев дебютировал на боксерском ринге.
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Алиев вышел на ринг в проекте "Битва", в рамках которого поединки проводят медийные личности.
Соперником экс-футболиста был актер и модель Никита Вакулюк, а бой состоял из трех раундов по две минуты. Участники прошли всю дистанцию поединка и показали примерно одинаковый уровень подготовки.
В итоге все судьи отдали минимальную победу Вакулюку по очкам.
фото youtube.com
Как сообщал УНИАН, ранее Алиев набил татуировку, которую придумал его фанат.
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