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Бывший футболист Алиев уступил актеру в дебютном боксерском поединке (фото)

23:19, 29 мая 2020
Футбол
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Алиев проиграл Вакулюку по очкам / фото facebook.com/projectbitva

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Алиев вышел на ринг в проекте "Битва", в рамках которого поединки проводят медийные личности.

Соперником экс-футболиста был актер и модель Никита Вакулюк, а бой состоял из трех раундов по две минуты. Участники прошли всю дистанцию поединка и показали примерно одинаковый уровень подготовки.

В итоге все судьи отдали минимальную победу Вакулюку по очкам.

фото youtube.com

Как сообщал УНИАН, ранее Алиев набил татуировку, которую придумал его фанат.

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