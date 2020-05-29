Бывший футболист Алиев уступил актеру в дебютном боксерском поединке (фото)

Александр Алиев проиграл бой по очкам.

Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев дебютировал на боксерском ринге.

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Алиев вышел на ринг в проекте "Битва", в рамках которого поединки проводят медийные личности.

Соперником экс-футболиста был актер и модель Никита Вакулюк, а бой состоял из трех раундов по две минуты. Участники прошли всю дистанцию поединка и показали примерно одинаковый уровень подготовки.

В итоге все судьи отдали минимальную победу Вакулюку по очкам.

Как сообщал УНИАН, ранее Алиев набил татуировку, которую придумал его фанат.

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