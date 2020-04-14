ФИФА может отменить все матчи национальных сборных в 2020 году

Международные поединки могут стать проблемой из-за путешествий команд.

Проведение матчей национальных сборных, которые запланированы на осенние месяцы, находится под угрозой из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает nytimes.com со ссылкой на Associated Press.

По словам вице-президента ФИФА Виктора Монтальяни, первой причиной является то, что в приоритете будет завершение национальных чемпионатов среди клубов. Кроме того, международные матчи могут стать проблемой из-за путешествий.

"Я думаю, что международные матчи могут стать проблемой, но не только из-за проблем со здоровьем во всем мире и разной степени готовности разных стран, но также из-за международных путешествий. Приоритет - помочь внутренним лигам, а затем мы будем смотреть на наши турниры. Пока что сентябрьские матчи еще в календаре, однако я не уверен, что они на прочной почве. Пересечение международных границ - огромная проблема", - сказал вице-президент ФИФА.

Читайте такжеФИФА приняла решение по контрактам футболистов и трансферному рынку

Монтальяни предположил, что даже отбор на ЧМ-2022 в 2021 году может пройти в сокращенном формате:

"Нам, вероятно, придется серьезно подумать о переформатировании некоторых наших турниров - будь то молодежные соревнования или даже отбор на чемпионат мира".

Он также подчеркнул, что первые матчи после возобновления точно будут проходить без болельщиков:

"Если мы получим зеленый свет для футбола, я сомневаюсь, что первые матчи будут проходить с фанатами. Я думаю, что это было бы огромным риском. Уверен, что это будет поэтапный подход".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что у УЕФА появился новый вариант, как доиграть футбольный сезон.