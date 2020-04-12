У УЕФА появился новый вариант, как доиграть еврокубковый сезон

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут быть сыграны в августе.

УЕФА может доиграть еврокубковый сезон 2019-2020 после того, как будут завершены все национальные турниры.

Об этом сообщает mirror.co.uk.

Все оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут быть сыграны в августе в течение трех недель.

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Источник отмечает, что данная идея сейчас обсуждается в УЕФА.

Для того, чтобы ее удалось воплотить в жизнь, национальные чемпионаты должны возобновиться не позднее середины июня.

Вариант с доигровкой еврокубков в августе может затронуть расписание следующего сезона, однако клубам, которые участвуют в еврокубках, потенциально придется пропустить не так много матчей в своих национальных чемпионатах.

Также стоит отметить, что президент УЕФА Александер Чеферин уже исключил вариант с переносом Лиги чемпионов и Лиги Европы на сентябрь или еще дальше.

Напомним, ранее Чеферин заявлял, что завершить евросезон нужно до 3 августа, иначе он может быть не доигран.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что ФИФА приняла важное решение по контрактам футболистов и трансферному окну.