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"С трудом мог дышать": лидер Ювентуса рассказал о своих симптомах коронавируса

12:15, 28 марта 2020
Футбол
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Дибала уже выздоравливает / фото: twitter.com/juventusfc

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Аргентинца цитирует Football Italia.

"У меня сразу появились серьезные симптомы, но сейчас многое позади и дела идут на поправку. Теперь я могу больше двигаться, совершать прогулки и пытаться тренироваться. Я с трудом мог дышать, а пять минут какой-либо деятельности полностью лишали меня сил. У меня сильно болели мышцы по всему телу. 

К счастью, мы с моей девушкой Орианой теперь чувствуем себя гораздо лучше", - заявил Дибала.

Напомним, "Ювентус" находится на карантине, а весь итальянский футбол остановлен из-за пандемии коронавируса. Италия стала одним из мировых эпицентров по распространению COVID-19.

УНИАН ранее сообщал о том, что в сети составили символическую сборную футболистов, которые заразились коронавирусом.

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