В сети составили символическую сборную футболистов, которые заразились коронавирусом
22:36, 26 марта 2020Футбол
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Вирус подхватили Пауло Дибала, Маруан Феллаини и другие футболисты.
Пауло Дибала / REUTERS
В сети появилась символическая сборная, составленная из футболистов, у которых диагностировали коронавирус.
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Сборную составил Instagram-аккаунт Inside Global.
"Надеемся, у этой команды больше не будет трансферов", - отметили авторы.
В состав команды включены Марко Спортьелло ("Аталанта"), Эльяким Мангаля, Эсекьель Гарай, Хосе Луис Гайя (все - "Валенсия"), Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (все - "Ювентус"), Маруан Феллаини ("Шаньдунь Лунэн"), Каллум Хадсон-Одои ("Челси"), Патрик Кутроне ("Фиорентина") и Маноло Габбьядини ("Сампдория").
Как сообщал УНИАН, коронавирусом заразился известный турецкий тренер Фатих Терим.
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