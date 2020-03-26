В сети составили символическую сборную футболистов, которые заразились коронавирусом

Вирус подхватили Пауло Дибала, Маруан Феллаини и другие футболисты.

В сети появилась символическая сборная, составленная из футболистов, у которых диагностировали коронавирус.

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Сборную составил Instagram-аккаунт Inside Global.

"Надеемся, у этой команды больше не будет трансферов", - отметили авторы.

В состав команды включены Марко Спортьелло ("Аталанта"), Эльяким Мангаля, Эсекьель Гарай, Хосе Луис Гайя (все - "Валенсия"), Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (все - "Ювентус"), Маруан Феллаини ("Шаньдунь Лунэн"), Каллум Хадсон-Одои ("Челси"), Патрик Кутроне ("Фиорентина") и Маноло Габбьядини ("Сампдория").

Как сообщал УНИАН, коронавирусом заразился известный турецкий тренер Фатих Терим.