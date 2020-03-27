Барселона приняла жесткое решение по финансам в условиях пандемии коронавируса

Каталонский клуб урезал зарплаты игрокам и сотрудникам.

"Барселона" приняла решение сократить зарплаты игроков и работников клуба из-за паузы в европейском футболе, которая связана с пандемией коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

В четверг, 26 марта, состоялось заседание директоров клуба, на котором было решено сократить расходы на зарплаты, в том числе и уменьшением рабочего дня персонала.

"Меры, которые принимает клуб, опираются на трудовое законодательство, а также принципы соразмерности и справедливости. Наша итоговая цель - возобновить работу всего клуба как можно скорее", - сказано в заявлении.

По данным ряда испанских СМИ, в клубе даже хотели урезать зарплату игрокам на 70%, но футболисты отказались поддерживать этот шаг.

Также "Барселона" предоставила ряд своих спортивных объектов местному департаменту здравоохранения в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Кроме того, открыта специальная программа по опеке всех членов клуба, которым больше 80 лет.

УНИАН ранее сообщал о том, что в сети составили символическую сборную футболистов, которые заразились коронавирусом.